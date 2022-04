Acciaieria. Comandante Azov, ci bombardano. E’ catastrofe umanitaria. Urgente un corridoio

- Advertisement -

AgenPress – Sviatoslav Palamar comandante del reggimento Azov all’interno del complesso siderurgico Azovstal nella città assediata di Mariupol ha raccontato alla CNN del bombardamento incessante dell’impianto, dove centinaia di soldati e civili ucraini sono rimasti intrappolati per settimane.

“Allo stesso tempo ci bombardano da terra”. Ci sono stati anche tentativi di prendere d’assalto l’area controllata dalle truppe ucraine, ha detto, ma sono stati deviati.

“Da una parte, i (russi) avevano dichiarato il silenzio e la modalità di non combattimento, ma parallelamente (allo stesso tempo) con la fanteria e l’equipaggiamento cercano di assaltare il territorio della fabbrica”.

La scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo ministro della Difesa a Mosca che l’impianto dovrebbe essere sigillato ma non preso d’assalto e ha affermato che coloro che scelgono di arrendersi dovrebbero essere trattati in conformità con le convenzioni internazionali.

Palamar ha spiegato che ci sono molti combattenti feriti e più di 500 soldati che hanno bisogno di garanzie che le loro vite devono state salvate.

“Abbiamo anche civili che verranno uccisi se prendono d’assalto la fabbrica”.

“È molto difficile fornire assistenza medica ai nostri ragazzi, perché la nostra sala operatoria è stata distrutta dove erano conservate le medicine e le attrezzature chirurgiche rimanenti”.

Alla domanda se le truppe ucraine rimaste all’interno dell’Azovstal fossero pronte ad arrendersi, Palamar ha detto: “Non pensiamo ad alcuno scenario di arrendersi. Lo vediamo possibile solo attraverso una garanzia di politici di terze parti, leader, forse Stati Uniti, Stati Uniti Regno, Israele o Turchia, una garanzia che permetterebbe a ogni soldato di partire in sicurezza”.

“Siamo pronti a lasciare questo territorio perché è molto difficile e complicato da tenere qui con le nostre armi personali. Siamo pronti per l’estrazione, possibilmente l’estrazione nel territorio di un paese terzo ma con le nostre armi nelle nostre mani”, ha continuato .

Palamar ha detto che non c’é molto cibo e acqua per i difensori dell’impianto e una quantità limitata di munizioni. “Non abbiamo la possibilità di distruggere gli aerei e le navi che ci stanno bombardando”.

Nonostante ciò, ha insistito: “Non prendiamo in considerazione la rinuncia o le condizioni per la rinuncia. Consideriamo solo le garanzie di lasciare il territorio dello stabilimento. Se non ci resta altra scelta che rinunciare, non ci arrenderemo. ”

Palamar ha sottolineato che i soldati nell’impianto volevano che i civili che si erano rifugiati fossero evacuati.

“Abbiamo chiesto l’evacuazione dei civili. Stiamo parlando con il mondo intero da marzo che politici o organizzazioni internazionali garantiscano l’estrazione sicura dei civili nel territorio ucraino. Quindi, se ci viene chiesto se siamo pronti per la partenza dei civili da qui, noi non solo siamo pronti, ma chiediamo prima di tutto che i civili vengano salvati”.

Parlando del piano del governo ucraino per evacuare i civili bloccati nell’impianto, che sarebbe dovuto entrare in vigore venerdì, Palamar ha detto di essere a conoscenza di un tale convoglio che sarebbe arrivato a Mariupol ma non ha potuto parlarne ulteriormente per motivi di sicurezza.

“Contiamo sulla Croce Rossa e sulle organizzazioni che si stanno dirigendo qui per prendere prima di tutto i nostri gravemente feriti, perché hanno bisogno di essere curati, hanno bisogno di aiuto”.

Palamar ha detto che i soldati ei civili erano in parti separate dello stabilimento Azovstal. Erano nelle cantine e nei bunker ma alcuni erano rimasti feriti.

“Ci sono cantine e bunker che non possiamo raggiungere perché sono sotto le macerie. Non sappiamo se le persone lì siano vive o meno. Ci sono bambini dai quattro mesi ai 16 anni. Ma ci sono persone intrappolate in posti dove puoi’ Non arrivare”.