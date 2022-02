Ad Assago riaprirà il Centro Anziani. A comunicarlo è il Sindaco Lara Carano

- Advertisement -

AgenPress. Entro il mese di aprile, ad Assago, dopo un lungo periodo di chiusura, il Centro Anziani di Via dei Caduti, sarà riaperto, come ha promesso, qualche mese fa, il Sindaco Lara Carano, la quale ha dichiarato: “Sono immensamente felice di comunicare che il Centro Anziani sarà finalmente riaperto entro il prossimo mese di aprile. Esso è stato chiuso a causa della pandemia e non più riaperto perché era scaduta la convenzione.

La nuova gestione si dovrà adeguare alle ultime norme del terzo settore stipulando con il comune la relativa convenzione.

Prioritario per noi è stato l’intento di salvaguardare la salute degli anziani, che rappresenta per noi un valore prioritario ed indefettibile.

Offrire agli anziani un Centro conforme alla disciplina che ne garantisce l’assoluta sicurezza, pertanto, è stata per per noi un’esigenza inderogabile. Grande è, infatti, il valore umano e sociale che la terza età riveste non solo per noi, ma anche per l’intera società. Gli anziani sono un bene prezioso da salvaguardare e coltivare, ogni giorno, con grande cura e con quell’affetto che si riserva a coloro che rappresentano non solo la nostra storia umana, ma anche i pilastri che sorreggono la nostra società, in quanto essi, vivendo, hanno profuso nel tessuto delle nostre città quella linfa vitale che lo rende terreno fertile anche per noi più giovani e per le nuove generazioni”.

Nella foto il Sindaco di Assago Lara Carano