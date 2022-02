Addio a Monica Vitti. Il ricordo di Draghi, Conte, Ronzulli, Meloni. “Grande ironia e straordinario talento”

- Advertisement -

AgenPress – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo.

“Avevi ragione, Monica: la tua comicità era una ribellione contro l’angoscia, la tristezza e la malinconia della vita. Oggi l’Italia perde una donna, prima ancora che un’attrice, dal valore inestimabile. Mancheranno il tuo sorriso e la tua eleganza. Che la terra ti sia lieve”, scrive il leader M5s Giuseppe Conte in un tweet.

“Bellezza, espressività, profondità. Vincitrice di 5 David di Donatello e di un Leone d’Oro, musa dei più grandi registi e protagonista di tantissimi film di successo. Perfetta in ogni ruolo interpretato, ha fatto ridere e piangere milioni di italiani. Con Monica Vitti ci lascia un pezzo di storia del cinema italiano. Ci mancherai”, Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

“Profondo dolore per la scomparsa di Monica Vitti, stella assoluta del panorama cinematografico italiano e internazionale. I suoi film, le sue capacità artistiche, il suo straordinario talento, la sua bellezza sconvolgente rimarranno per sempre scolpiti nella nostra storia e nella nostra memoria. Una grande tra i grandi: le sue interpretazioni magistrali e la sua inconfondibile voce continueranno a farci divertire, sognare e commuovere. Alla sua famiglia il pensiero e l’abbraccio di Fratelli d’Italia”, dichiara in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.