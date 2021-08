Afghanistan. 18 mila persone evacuate. Talebani uccidono parente giornalista tedesco

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 18 mila persone sono state evacuate da Kabul per via aerea dalla caduta della capitale afghana in mano ai talebani. Lo ha riferito a Reuters, riporta la stampa internazionale, un funzionario della Nato, che ha promesso di raddoppiare gli sforzi per le operazioni di evacuazione. Migliaia di persone stanno continuando ad affollare l’aeroporto nella speranza di lasciare il Paese caduto in mano agli islamisti, spiega il funzionario, sebbene i talebani abbiano esortato a tornare a casa le persone prive dei documenti richiesti.

Talebani alla ricerca in Afghanistan di un giornalista che lavora per Deutsche Welle (Dw) hanno sparato uccidendo un membro della sua famiglia e ferendone gravemente un altro, rende noto la radio tedesca stamattina sul suo sito web. L’identità del giornalista in questione, che ora risiede in Germania, non è stata specificata. Diversi altri membri della sua famiglia sono riusciti a fuggire in extremis mentre i talebani andavano di porta in porta per cercarlo.

I talebani recentemente hanno fatto strage di componenti della minoranza hazara nella provincia di Ghazni e questo rappresenta un precedente che potrebbe indicare come sarà il ritorno al potere del gruppo fondamentalista. L’ha sostenuto Amnesty International.In base alle ricerche fatte sul campo e dai colloqui con testimoni, l’ong segnala che tra il 4 e il 6 luglio ci sono state una serie di uccisioni raccapriccianti da parte dei talebani.