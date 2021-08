Afghanistan. 250 tra studentesse, docenti e familiari trasferiti in Ruanda per sfuggire ai talebani

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – In un tweet, Basij-Rasikh, presidente della SOLA (School of Leadership Afghanistan), ha affermato che la partenza di quasi 250 studenti, docenti, personale e familiari per il Ruanda è stata completata la scorsa settimana e intendono iniziare un semestre all’estero per l’intera corpo studentesco.

Tuttavia, ha chiarito che il reinsediamento non è permanente.

“Quando le circostanze sul campo lo permetteranno, speriamo di tornare a casa in Afghanistan. Per ora, chiedo privacy per la nostra comunità”, ha detto.

Il co-fondatore ha anche ringraziato i governi di Qatar, Ruanda e Stati Uniti per la loro assistenza. Gli studenti e il personale della scuola si sono recati in Ruanda attraverso il Qatar.

La scorsa settimana, Basij-Rasikh aveva pubblicato un video in cui poteva essere vista bruciare i documenti dei suoi studenti, che secondo lei serviva a proteggere loro e le loro famiglie dai talebani.

L’istruzione delle ragazze è stata motivo di grande preoccupazione sotto il regime dei talebani, che ha conquistato il paese il 15 agosto.

Secondo l’UNICEF, circa 3,7 milioni di bambini non vanno a scuola in Afghanistan e il 60% di loro sono ragazze.

Solo il 16% delle scuole afgane sono per sole ragazze e molte di esse non dispongono di servizi igienici adeguati.

Laureata all’Università di Oxford, Basij-Rasikh ha fondato SOLA quando era un’adolescente con la missione di fornire accesso a un’istruzione di qualità per le ragazze in tutta la sua patria.

SOLA ha pianificato di gestire un collegio di oltre 115 studenti entro il 2022 e di costruire un nuovo campus permanente e sicuro a Kabul.

Nel frattempo, dopo aver preso il controllo di Kabul, i talebani hanno affermato che le donne potranno lavorare e studiare, anche se nel quadro dell’Islam.

“Consentiremo alle donne di lavorare e studiare. Abbiamo le strutture, ovviamente. Le donne saranno molto attive nella società ma nel quadro dell’Islam”, aveva detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, ma nessuno vuole credere a queste promesse.