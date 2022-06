Afghanistan. 270° giorno di chiusura scuole. Le ragazze lottano con lo stress mentale

- Advertisement -

AgenPress – Le studentesse hanno espresso preoccupazione per la chiusura delle scuole e hanno affermato di aver lottato con lo stress mentale a causa di questo problema.

Hanno chiesto all’Emirato islamico di riaprire le scuole il prima possibile.

- Advertisement -

Maliha nel grado 12, Sajida nel grado 10 e Hakima nel grado 8, sono tre studentesse che hanno iniziato a tessere tappeti da quando l’Emirato islamico ha chiuso le scuole oltre il sesto anno.

Hanno detto di aver deciso di portare la loro attenzione alla tessitura dei tappeti nel tentativo di evitare lo stress mentale.

“Non ci sono lezioni. Non ci è permesso andare a scuola e quindi sto tessendo il tappeto in modo che la mia mente non possa subire pressioni”, ha detto Sajida, una studentessa.

- Advertisement -

“Vedo un futuro difficile e oscuro davanti a me. Siamo obbligati a passare tutta la nostra vita a tessere tappeti o ad imparare un altro mestiere per costruire il nostro futuro”, ha detto Maliha, una studentessa.

“Mio padre si stava sforzando così tanto di pagare la nostra retta scolastica, ma da quando i talebani sono saliti al potere, non ho speranza e vedo un futuro oscuro”.

“Ogni volta che torno a casa le mie figlie mi chiedono quando riapriranno le scuole. Mi rende triste, ma do loro motivazione”, ha detto Sayed Jamil, padre di Hakima in una intervista a Tolonews.

Il vice portavoce dell’Emirato islamico, Bilal Karimi, ha affermato che la questione è stata affrontata in una dichiarazione del ministero dell’Istruzione, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

“Ci affidiamo alla dichiarazione del Ministero dell’Istruzione in merito a questo problema”, ha affermato.

Un insegnante universitario, Sayed Mohammad, ritiene che ci sia un disaccordo interno tra la leadership dell’Emirato islamico riguardo all’accesso delle ragazze alla scuola.

“Il disaccordo interno esistente tra i talebani ha causato il divieto di accesso delle ragazze alla scuola”.

Le scuole femminili oltre il sesto anno sono state chiuse per quasi 270 giorni.