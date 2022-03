Afghanistan. 323 bambini morti da inizio anno per malnutrizione. 2,6 mln soffrono la fame

- Advertisement -

AgenPress – Il Ministero della Salute Pubblica (MoPH) ha affermato che almeno 323 bambini malnutriti sono morti dall’inizio del 2022 in tutto l’Afghanistan.

Jawid Hazhir, portavoce del ministero della Salute pubblica, ha affermato che quasi 200.000 bambini sono stati colpiti dalla malnutrizione nell’ultimo anno.

“Dall’inizio del nuovo anno (2022), sono stati registrati 59.883 casi di malnutrizione grave, 137.096 bambini hanno avuto una malnutrizione moderata e 323 sono morti”, ha affermato Hazhir.

Funzionari sanitari e medici hanno affermato che la disoccupazione e la povertà sono le ragioni principali dell’ondata di bambini malnutriti in Afghanistan.

La madre di Suhrab ha detto che suo marito è disoccupato e che non possono permettersi cibo a sufficienza per i loro figli. “Non abbiamo la capacità finanziaria per curarlo. Soffre di malnutrizione da più di due anni”, ha detto la madre di Suhrab.

Nel frattempo, i funzionari dell’ospedale Indira Gandhi (Sehat-e-Tefl) hanno affermato che circa 60 bambini malnutriti vengono portati in ospedale ogni mese per essere curati.

“Molti dei nostri pazienti soffrono di grave malnutrizione. Oltre alla malnutrizione, soffrono anche di altre malattie”, ha affermato il dottor Mohammad Aref Hassanzai, medico dell’ospedale.

Sulla base dei risultati del ministero della Salute, negli ultimi tre anni in Afghanistan sono stati registrati oltre 2.600.000 bambini che soffrivano di malnutrizione.