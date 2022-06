Afghanistan. A Herat donne e ragazze vendono prodotti di artigianato nel “mercato del venerdì”

- Advertisement -

AgenPress – Vendono i loro artigianato e altri prodotti il ​​venerdì in un parco femminile di Herat. “Volevamo mostrare al mondo che non ci sono ostacoli per le donne che vogliono fare qualcosa e sono spinte a condurre affari”, ha affermato Nargis Hashemi, capo della Camera di commercio occidentale e delle industrie femminili.

Una delle maggiori sfide nel loro lavoro è la non esportazione dei loro prodotti artigianali in altri paesi. Anche la vendita di articoli da donna nei mercati nazionali è diminuita drasticamente a causa dei problemi economici della società.

“Cerchiamo di sfruttare al massimo la creatività che abbiamo”. Non ci siamo ancora arresi. “Aiutiamo il più possibile e chiediamo alle autorità di collaborare”, ha affermato l’imprenditrice Fahima Yousefi.

“Le attività delle donne d’affari stanno migliorando e vogliamo che sia migliore rispetto agli ultimi vent’anni”, ha affermato Sadiqa Saddiqyar, una donna d’affari.

Nel frattempo, funzionari della Camera di Commercio e Industria delle Donne di Herat hanno affermato che le attività e gli affari delle donne sono tornati alla normalità.

Secondo la Camera di Commercio e Industria di Herat, più di 200 donne e ragazze sono ufficialmente coinvolte in affari a Herat. Inoltre, circa 1.500 donne e ragazze lavorano in modo non ufficiale, principalmente nelle regioni rurali.

“Le donne sono diventate più piene di speranza, attive e ispirate giorno dopo giorno quando la camera ha iniziato le attività”, ha detto Behnaz Saljoqi, una donna d’affari.

A seguito dei recenti sviluppi del Paese nell’ultimo anno, l’attività delle imprenditrici a Herat è sfavorevole da diversi mesi. Ma ora il terreno è stato preparato ancora una volta per le attività commerciali di donne e ragazze.