Afghanistan. A Kabul in aumento il prezzo dei burqa, sostituito da sciarpe o lenzuola

AgenPress – La presa del potere da parte dei talebani è stata così rapida che alcune donne si sono trovate senza l’uniforme femminile necessaria per il dominio dei talebani.

Una donna, che non è stata nominata per motivi di sicurezza, ha detto che la sua famiglia aveva solo uno o due burqa da condividere tra lei, sua sorella e la madre. “Se il peggio peggiora e non abbiamo il burqa, dobbiamo prendere un lenzuolo o qualcosa per renderlo una sciarpa più grande”, ha detto.

I prezzi del burqa sono aumentati fino a dieci volte a Kabul mentre le donne hanno corso per battere i militanti prima della loro avanzata, secondo un’altra donna della città, che non è stata nominata per motivi di sicurezza. Alcuni non sono riusciti a raggiungere i mercati prima della chiusura di domenica, poiché i proprietari dei negozi si sono precipitati a tornare a casa.

Ha detto di aver trascorso ore in banca domenica cercando di prelevare più denaro possibile per assistere la famiglia nei prossimi giorni di incertezza.

“È stato così inaspettato, nessuno si aspettava che accadesse così presto. Anche la gente diceva: ‘Oh, Kabul può difendersi per un anno o giù di lì’, ma il morale è perso. L’esercito lo sta semplicemente consegnando ai talebani ,” lei disse.

Teme per la sua vita, ma anche per il crollo di un governo che la gente ha combattuto così duramente per costruire e la fine delle libertà per le donne afghane.