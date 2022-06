Afghanistan. A Kabul mancano scuole ed insegnanti. Studenti in strada sotto il sole

- Advertisement -

AgenPress – In precedenza, il Ministero dell’Istruzione aveva dichiarato che avrebbe fornito agli studenti in tutto l’Afghanistan nuovi libri di testo.

TOLOnews ha contattato una delle scuole nel distretto di Bagrami a Kabul. La scuola si chiama Kandosang, che manca di edifici e altre risorse.

- Advertisement -

“Chiediamo all’Emirato islamico di facilitarci le lezioni. Sono passati più di sei anni che non ci sono classi (edifici), nessuna cattedra, nessun libro di testo. Vogliamo essere educati per fare il nostro Paese”, ha detto Marzia, una studentessa.

Alcuni insegnanti hanno lavorato come volontari in questa scuola per insegnare agli studenti.

“Vengo a insegnare qui perché gli studenti ripongono le loro speranze in noi. Vogliono studiare”, ha detto un insegnante.

- Advertisement -

“I nostri studenti vengono al mattino e il sole è molto caldo mentre finiscono le lezioni. Molti di loro affrontano problemi di salute, come la diarrea”, ha detto un insegnante.

Alcuni anziani e funzionari della scuola hanno espresso critiche per la mancanza di attenzione dell’ex governo verso l’istruzione nel distretto.

“Abbiamo molte carenze. I genitori degli studenti vengono a vedere che i loro figli stanno studiando in un’area aperta sotto il sole. La scuola è priva di edifici”, ha affermato Gulistan Ahmadzai, preside della scuola.