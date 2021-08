Afghanistan. Aeroporto di Kandahar colpito da tre razzi. Forze governative combattono contro gli assalti dei talebani

- Advertisement -

AgenPress – L’aeroporto di Kandahar nel sud dell’Afghanistan è stato colpito da razzi mentre le forze governative lottano contro gli assalti dei talebani in diverse grandi città.

I voli in partenza da Kandahar, la seconda città più grande dell’Afghanistan, sono stati fermati dopo che tre razzi lanciati dai talebani hanno colpito l’aeroporto domenica prima dell’alba.

Il capo dell’aeroporto Massoud Pashtun ha detto che due di quei razzi hanno colpito la pista e sono in corso le riparazioni. Un funzionario dell’autorità per l’aviazione civile della capitale, Kabul, ha confermato l’attentato.

“L’aeroporto di Kandahar è stato preso di mira da noi perché il nemico lo stava usando come centro per condurre attacchi aerei contro di noi”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters Zabiullah Mujahid, un portavoce dei talebani.

La struttura è vitale per fornire il supporto logistico e aereo necessario per impedire ai talebani di invadere la città, fornendo anche copertura aerea per ampi tratti dell’Afghanistan meridionale.

I combattimenti sono aumentati nei mesi dall’inizio di maggio, quando le forze straniere guidate dagli Stati Uniti hanno iniziato un ritiro definitivo dall’Afghanistan che ora è quasi completo.

Dopo aver conquistato vasti tratti di territorio rurale e conquistato i principali valichi di frontiera, i talebani hanno iniziato ad assediare i capoluoghi di provincia.

I talebani, che da tre mesi guidano un’offensiva a tutto campo in Afghanistan, nelle ultime settimane si sono avvicinati a Kandahar, culla del loro movimento, raggiungendo i confini della seconda città del Paese per popolazione (650.000 abitanti).

Grazie a questa offensiva lanciata in concomitanza con l’inizio del ritiro definitivo delle truppe internazionali dal Paese, ormai quasi completato, i talebani si sono impossessati di ampie porzioni rurali del territorio. Ma i talebani stanno ora minacciando seriamente diversi capoluoghi di regione: oltre a Kandahar, si sono avvicinati anche a Herat, grande città dell’ovest dell’Afghanistan, la terza più popolosa del Paese (600.000 abitanti), e a Lashkar Gah, capoluogo della provincia di Helmand (sud), confinante con quella di Kandahar.