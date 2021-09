Afghanistan. Ahmad Massoud, lotteremo contro i talebani. Non ci fanno paura le minacce

- Advertisement -

AgenPress – “Nel nome di Dio, il misericordioso. Non rinunciamo mai a lottare per Dio, libertà e giustizia. La lotta, come Panjshir, che fino ad ora è stata forte e come le nostre onorevoli sorelle Herati che hanno coraggiosamente sollevato il grido di verità, dimostra che la gente non ha rinunciato alle proprie richieste e lotta per la verità.

Non si stancano di se stessi e non hanno paura di nessuna minaccia.

Il fallimento accade solo quando smetti di lottare per i tuoi diritti e ti stanchi.

Il nostro popolo non si stancherà mai di fidarsi di Dio e andrà avanti per costruire un Afghanistan prospero, libero e indipendente.