Afghanistan. Appello di Massoud agli afghani per una rivolta nazionale, libertà e dignità

AgenPress – Il leader del movimento di resistenza nella valle afghana del Panshir ha rivolto oggi un appello per una “rivolta nazionale” contro i talebani. In un messaggio audio inviato ai media, il comandante del Fronte di Resistenza Nazionale Ahmad Massoud ha dichiarato: “Ovunque tu sia, dentro o fuori, ti invito a iniziare una rivolta nazionale per la dignità, la libertà e la prosperità del nostro Paese”.

Tanti i commenti a sostegno della Resistenza. “Nonostante sia una donna e dalla discendenza uzbeka. Ma se Panjshir fosse un essere umano, gli bacerei le mani. E se avessi l’attrezzatura, litigherei con un gruppo di sorelle straniere. Ma il sacrificio della tua ambizione, che Dio ti protegga e ti protegga”.

“Sii forte, il super uomo della storia, ma solo e nessuno, Dio ti benedica. Brava la mamma che ti ha cresciuto. Morirei per ogni parola che dici.

Ma ahimè che il popolo afghano li ha resi disonesti e tacciono. Ahimè che i tre milioni di persone, la maggior parte sono giovani, hanno schiavitù. Che Dio maledica il Chatlistan e i loro mercenari”.

"Ancora una volta sei il super uomo della storia, hai dimostrato che la nazione tagika non accetterà mai la schiavitù; Sei un onore per i Tagiki. Che Dio ti aiuti sempre…..".

“Sono una donna, non posso avere una presenza fisica sul fronte nazionale della resistenza che è legittima! Ma il mio cuore, la mia voce, e i miei passi saranno d’intralcio alla resistenza! Non abbiamo dimenticato le ragazze nel sangue nelle scuole, non abbiamo dimenticato le donne in ospedale, non abbiamo dimenticato Amer Sahib Massoud, non abbiamo dimenticato i martiri della Kabul University e migliaia di altri forse i nostri uomini sono stati silenziosi, ma noi non tace! Perché metà della società che tace con forza sono donne che sono sempre state vittime!”

“Morirei per la tua parola, uomo leone! Possa Allah essere il tuo aiutante, Genio del secolo! Sei importante da Panjshir! Prenditi cura di te, anche lontano da Panjshir

non sei solo”.