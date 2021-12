Afghanistan. Appello ragazze per lo studio. Talebani, possono imparare ma non come nei paesi occidentali

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari del ministero dell’Istruzione hanno ammesso di non essere riusciti a riaprire la scuola femminile per molte ragioni, ma le ragazze dalle classi 7 a 12 possono riprendere la loro istruzione all’inizio del nuovo anno.

“Tutte le scuole saranno aperte per le ragazze il prossimo anno, quando il ‘piano per la riapertura’ sarà finalizzato”, ha affermato Nazar Mohammad Erfan, portavoce del ministero.

“Le ragazze hanno il diritto di imparare, ma non possiamo fornire un sistema accessibile alle ragazze come nei paesi occidentali”, ha affermato Sher Mohammad Abbas Stanikzai, viceministro degli affari esteri.

Nel frattempo, le ragazze afgane hanno invitato il governo e la comunità internazionale a rimanere concentrati sull’istruzione delle ragazze.

Parneyan, classe 8, è preoccupata per la sua educazione. “Sono passati più di tre mesi da quando ci è stato vietato di frequentare la scuola, l’Emirato islamico fa delle promesse, ma non le ha mantenute”.

“Abbiamo affrontato un futuro poco chiaro, chiediamo alla comunità internazionale di fare pressione sui talebani per riaprire le scuole”, ha detto Bahara, uno studente.

Gli insegnanti della scuola hanno posto le stesse richieste. “Gli stipendi sono in ritardo, chiediamo al mondo di ascoltare la nostra voce”, ha detto Zuhal Omarzada, insegnante.

Quando l’Emirato Islamico ha preso il potere, le università e le scuole in tutto l’Afghanistan sono state chiuse, nelle settimane successive sono state riaperte le scuole per ragazzi di tutte le età e per ragazze fino al sesto anno.

Il Covdi e i recenti cambiamenti politici hanno danneggiato l’istruzione in Afghanistan negli ultimi due anni.