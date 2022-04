Afghanistan. Attivista diritti umani chiede ai talebani di riaprire le scuole alle bambine

- Advertisement -

AgenPress – Un noto attivista per i diritti umani, Matiullah Wesa, fondatore della campagna PenPath e sostenitore dell’istruzione e dell’istruzione femminile in generale, ha invitato l’Emirato islamico a riaprire le scuole per le studentesse sopra il sesto anno.

Wesa ha creato opportunità di istruzione per migliaia di ragazze in tutto l’Afghanistan nell’ultimo decennio.

Wesa ha visitato 20 delle 34 province dopo l’ascesa al potere dell’Emirato islamico, fornendo risorse educative a migliaia di studenti.

“Quando i talebani hanno chiuso le scuole per ragazze, ho iniziato a visitare le province. Ho viaggiato in 20 province dell’Afghanistan. Ho incontrato molti studiosi di religione e anziani tribali e ho detto loro che l’istruzione è un nostro diritto umano e islamico, è un desiderio del popolo e non ha nulla a che fare con la comunità internazionale”, ha affermato.

PathPen di Wesa mobilita giovani volontari per aiutare a riaprire le scuole, aiutare con l’istruzione delle ragazze, biblioteche, raccogliere libri e sradicare la corruzione nel settore dell’istruzione.

“Abbiamo 2.400 volontari, tra cui 400 donne e 2.000 anziani tribali, religiosi, giovani e gente del posto in tutte le province dell’Afghanistan, in particolare nelle aree dove non ci sono scuole”, ha detto Wesa.

Ciò arriva quando le attiviste hanno espresso la loro preoccupazione per la chiusura delle scuole per ragazze nelle classi 7-12.

“Una società senza istruzione è oscura, cieca e incompleta”, ha affermato Monisa Mubariz, attivista per i diritti delle donne.