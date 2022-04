Afghanistan. Aumentano il livello di povertà e il numero dei mendicanti, soprattutto donne

- Advertisement -

AgenPress – Il mullah Mohammad Hassan Akhund, primo ministro dell’Emirato islamico, in una riunione di gabinetto ha chiesto al ministero del Lavoro e degli affari sociali e all’ufficio del CICR di indagare sul numero crescente di mendicanti a Kabul e di trovare soluzioni per affrontare la questione.

Secondo i residenti di Kabul, in questi giorni poche strade possono essere viste in città senza mendicanti.

“Il gabinetto dell’Emirato islamico dell’Afghanistan nella sua 31a sessione ha ordinato a varie agenzie di affrontare il problema della povertà e della disoccupazione, in particolare l’aumento dell’accattonaggio a Kabul. È stato chiesto loro di presentare un piano globale e di implementarlo il prima possibile”, ha affermato Inamullah Saangani, portavoce dell’Emirato islamico.

Saida, una donna di 50 anni, ha detto che sta implorando di guadagnare un pezzo di pane per la sua famiglia di 11 membri.

“Ho sette figli. Mia suocera e mio suocero vivono con me. Non abbiamo capofamiglia e anche mia cognata vive con noi. È disabile”, ha detto Sadia.

“Non abbiamo niente in casa. Quando raccolgo soldi dall’accattonaggio, compro un pezzo di pane per la mia famiglia. Le mie sorelle stanno morendo di fame”, ha detto un bambino che mendica in una strada di Kabul.

Gli analisti hanno affermato che il motivo principale dell’aumento del numero di mendicanti è l’aumento della povertà nel Paese verificatosi dopo i cambiamenti politici dello scorso agosto.

“La situazione economica delle famiglie si sta muovendo verso la povertà assoluta e il livello di povertà è in aumento”, ha affermato Shakir Yaghoubi, analista.

Ciò avviene poiché molte aziende private hanno interrotto le operazioni a seguito del cambio di regime nel paese nell’agosto 2021.