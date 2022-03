Afghanistan. Banca Mondiale blocca 600 mln di dollari per progetti dopo divieto di istruzione femminile

- Advertisement -

AgenPress – La Banca mondiale ha sospeso quattro progetti in Afghanistan per un valore di 600 milioni di dollari a causa delle preoccupazioni per la decisione dell’Emirato islamico di vietare alle ragazze di tornare alle scuole superiori pubbliche.

I progetti, da finanziare nell’ambito del rinnovato Fondo fiduciario per la ricostruzione dell’Afghanistan, erano in fase di preparazione per l’attuazione da parte delle agenzie delle Nazioni Unite per sostenere progetti in agricoltura, istruzione, salute e mezzi di sussistenza.

Ma la guida della banca richiede che tutte le attività finanziate dall’ARTF sostengano l’accesso a – e l’equità dei servizi per – donne e ragazze in Afghanistan, ha affermato la banca, citando le sue profonde preoccupazioni per il divieto dell’Emirato islamico alle ragazze di frequentare le scuole superiori.

Di conseguenza, ha affermato la banca, i quattro progetti saranno presentati ai donatori ARTF per l’approvazione solo “quando la Banca mondiale e i partner internazionali avranno una migliore comprensione della situazione e avranno fiducia nel raggiungimento degli obiettivi dei progetti”. Non è stato immediatamente chiaro quando ciò potesse accadere.

Funzionari statunitensi la scorsa settimana hanno annullato gli incontri programmati a Doha con l’Emirato islamico sulla decisione di tenere le ragazze fuori dalla scuola secondaria.

Il 1° marzo il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un piano per utilizzare più di 1 miliardo di dollari del fondo ARTF per finanziare programmi urgenti di istruzione, agricoltura, salute e famiglia che aggirano le autorità sanzionate dell’Emirato islamico e sborsano il denaro attraverso le agenzie delle Nazioni Unite e gruppi di aiuto.

L’ARTF è stato congelato ad agosto quando l’Emirato islamico ha preso il potere quando le truppe internazionali guidate dagli Stati Uniti sono partite dopo 20 anni di guerra.

I governi stranieri hanno anche posto fine agli aiuti finanziari che rappresentano oltre il 70% della spesa pubblica, accelerando il collasso economico del paese.

Quando ha accettato di liberare i fondi ARTF per nuovi progetti da attuare da parte delle agenzie delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale aveva stabilito che si aspettava “una forte attenzione per garantire che le ragazze e le donne partecipino e beneficino del sostegno”.