Afghanistan. Biden accusa ex presidente Ghani, e l’esercito afgano, “crollato senza cercare di combattere”

AgenPress – “Il deposto presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il paese domenica per il Tagikistan, hanno riferito due fonti alla CNN. L’esercito afghano è crollato, a volte senza cercare di combattere. Semmai, gli sviluppi della scorsa settimana hanno rafforzato la conclusione che il coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Afghanistan ora fosse la decisione giusta”, ha aggiunto. “Le truppe americane non possono e non dovrebbero combattere in una guerra e morire in una guerra che le forze afgane non sono disposte a combattere da sole”.

Così’ Joe Biden ha anche puntato il dito contro Ghani nel suo discorso.

“Quando ho ospitato il presidente Ghani e il presidente Abdullah, alla Casa Bianca a giugno, e di nuovo quando ho parlato al telefono con Ghani a luglio, abbiamo avuto conversazioni molto franche. Abbiamo parlato di come l’Afghanistan dovrebbe prepararsi a combattere le sue guerre civili dopo la partenza dell’esercito americano, per ripulire la corruzione nel governo, in modo che il governo possa funzionare per il popolo afghano”, ha detto Biden.

Ha continuato: “Abbiamo parlato a lungo della necessità che i leader afghani si uniscano politicamente – non sono riusciti a fare nulla di tutto ciò. Li ho anche esortati a impegnarsi nella diplomazia, a cercare un accordo politico con i talebani. Questo consiglio è stato categoricamente rifiutato. Il signor Ghani ha insistito sul fatto che le forze afghane avrebbero combattuto. E ovviamente si sbagliava”.