Afghanistan. Biden ammette che è caduto “più rapidamente del previsto”

AgenPress – L’Afghanistan è caduto “più rapidamente del previsto”. Lo ha riconosciuto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca sull’Afghanistan.

Il presidente Biden è rimasto fermo nella sua decisione di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan, giurando nelle osservazioni della Casa Bianca di non ripetere gli errori “che abbiamo fatto in passato”.

“Quindi mi resta di nuovo chiedere a coloro che sostengono che dovremmo restare. Quante altre generazioni di figlie e figli d’America vorresti che mandassi a combattere la guerra civile in Afghanistan? Quando le truppe afghane non lo faranno? Quante altre vite, americani vite, ne vale la pena? Quante file infinite di lapidi al cimitero nazionale di Arlington? Sono chiaro nella mia risposta. Non ripeterò gli errori che abbiamo fatto in passato”, ha detto il presidente.

“L’errore di rimanere e combattere indefinitamente in un conflitto che non è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti, di raddoppiare una guerra civile in un paese straniero, di tentare di ricostruire un paese attraverso gli infiniti schieramenti militari delle forze statunitensi. Questi sono gli errori che non possiamo continuare a ripetere perché abbiamo un interesse vitale significativo nel mondo che non possiamo permetterci di ignorare”, ha continuato il presidente.

Biden ha riconosciuto quanto sia doloroso per molti negli Stati Uniti e in Afghanistan vedere le immagini dispiegarsi sul terreno.

“Le scene che stiamo vedendo in Afghanistan sono strazianti, in particolare per i nostri veterani, i nostri diplomatici, operatori umanitari, per chiunque abbia trascorso del tempo sul campo lavorando per sostenere il popolo afghano. Per coloro che hanno perso cari in Afghanistan, e per gli americani che hanno combattuto e servito nel paese, servono il nostro paese in Afghanistan. Questo è profondamente, profondamente personale”.