Afghanistan. Biden avverte l’ISIS-K. “Non abbiamo ancora finito” e promette una “strategia dura, spietata”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha promesso di continuare a perseguire il terrorismo in tutto il mondo, affermando che gli Stati Uniti “cercheranno il terrore dov’è oggi, non dov’era due decenni fa”.

“ISIS-K non abbiamo ancora finito con te”, ha detto Biden, promettendo una “str ategia dura, spietata, mirata e precisa” per l’attacco di giovedì scorso che ha ucciso 13 membri del servizio statunitense.

Biden ha anche affermato che la minaccia terroristica si è diffusa dall’Afghanistan in tutto il mondo, aggiungendo che “la minaccia del terrorismo continua, ma è cambiata. Anche la nostra strategia deve cambiare”.

- Advertisement -

Il presidente ha anche riconosciuto che le nuove sfide in tutto il mondo includono quelle presentate da Cina e Russia, affermando che non c’è nulla che le due nazioni “preferirebbero e vorrebbero di più in questa competizione che che gli Stati Uniti si impantanassero per un altro decennio in Afghanistan”.