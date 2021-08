Afghanistan. Biden crolla nei sondaggi. 49%, – 6 punti ai 55 registrati all’inizio di agosto

- Advertisement -

AgenPress – Joe Biden è crollato in tutti i sondaggi, scendendo sotto il 50% nell’indice medio di gradimento, alla luce della crisi afghana e la confusa evacuazione da Kabul. Nel rilevamento di Usa Today/Suffolk University, il gradimento è sceso al 41%, mentre il 55% degli americani disapprova l’operato di Biden nei primi otto mesi di mandato.

La percentuale degli scontenti sale al 62% riguardo la gestione del ritiro americano dall’Afghanistan. Solo il 26% ha dato un giudizio positivo, mentre il restante 12 era indeciso. Per Hill-HarrisX il gradimento per Biden è sceso al 49%, sei punti in meno rispetto ai 55 registrati all’inizio di agosto. Il presidente continua a ripetere che il caos era inevitabile, ma le drammatiche immagini che arrivano ogni giorno da Kabul e trasmesse dai network non lo aiutano a risultare convincente. La media dei sondaggi indica che solo il 47% degli americani approva come la Casa Bianca si stia muovendo. E’ il risultato più basso ottenuto dal presidente democratico.