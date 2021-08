Afghanistan. Biden difende ritiro truppe Usa, “non combatteranno al posto degli afghani”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha difeso la sua decisione di ritirare rapidamente le truppe dall’Afghanistan, citando l’accordo che il suo predecessore, l’ex presidente Donald Trump, ha stretto con i talebani come uno dei motivi principali.

“Quando sono entrato in carica, ho ereditato un accordo che il presidente Trump ha negoziato con i talebani. In base al suo accordo, le forze statunitensi sarebbero uscite dall’Afghanistan entro il 1 maggio 2021, poco più di tre mesi dopo il mio insediamento. Le forze statunitensi avevano già ridotto durante l’amministrazione Trump da circa 15.500 forze americane a 2.500 soldati nel paese.

E i talebani erano militarmente più forti dal 2001. La scelta che dovevo fare come tuo presidente era di seguire quell’accordo o essere pronto a tornare a combattere i talebani nel bel mezzo della stagione dei combattimenti primaverili. Non ci sarebbe stato un cessate il fuoco dopo il 1 maggio. Non c’era nessun accordo per proteggere le nostre forze dopo il 1 maggio. Non c’era status quo di stabilità senza vittime americane dopo il 1 maggio. “, ha detto Biden durante le sue osservazioni dalla Casa Bianca.

“C’era solo una fredda realtà di seguire l’accordo per ritirare le nostre forze o intensificare il conflitto e inviare migliaia di soldati americani di nuovo in combattimento in Afghanistan. Barcollando nel terzo decennio di conflitto. decisione”, ha detto Biden.

Il presidente Biden ha iniziato il suo discorso alla nazione dicendo che la situazione in Afghanistan è “in rapida evoluzione”. Ha detto che la squadra di sicurezza nazionale della Casa Bianca sta “monitorando da vicino la situazione sul campo”.

Biden ha detto di voler ricordare al Paese “come siamo arrivati ​​qui e quali sono gli interessi dell’America in Afghanistan”. Ha inoltre detto che la missione degli Stati Uniti in Afghanistan, iniziata due decenni fa, “non avrebbe mai dovuto costituire una nazione”.

“Sono andato in Afghanistan quasi 20 anni fa con obiettivi chiari: prendere quelli che ci hanno attaccato l’11 settembre 2001 e assicurarmi che al Qaeda non potesse usare l’Afghanistan come base da cui attaccarci di nuovo. Lo abbiamo fatto. ha degradato al Qaeda e l’Afghanistan. Non abbiamo mai rinunciato alla caccia a Osama bin Laden e l’abbiamo preso. Questo è stato un decennio fa. La nostra missione in Afghanistan non avrebbe mai dovuto essere la costruzione di una nazione”.

“Il nostro unico interesse nazionale vitale in Afghanistan rimane oggi quello che è sempre stato, prevenire un attacco terroristico alla patria americana”.