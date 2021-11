Afghanistan. Biden non garantisce “sull’esito finale” dell’evacuazione. Costante contatto con i talebani

- Advertisement -

AgenPress – L’evacuazione da Kabul è “una delle più difficili della storia” e gli Usa non sono in grado di garantire “sull’esito finale”. Il presidente Joe Biden torna a parlare alla nazione sulla situazione in Afghanistan.

Il presidente spiega che dal 14 agosto gli Usa hanno evacuato dall’Afghanistan circa 13mila persone, oltre ad aver facilitato altri voli charter, e che gli Stati Uniti hanno quasi 6mila soldati sul terreno. “L’Afghanistan non sarà usato come base per i terroristi”, spiega. Poi, sulla reazione degli alleati Usa, dice che nessuno finora ha sollevato “la questione della nostra credibilità”.

- Advertisement -

“Gli Stati Uniti – dice – rispetteranno i loro impegni”, ma ammette che le autorità non sanno esattamente quanti americani sono rimasti nel Paese o dove si trovano.