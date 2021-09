Afghanistan. Biden ordina ai militari di non fermarsi davanti a nulla contro Isis

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha chiarito ai suoi comandanti militari che non dovrebbero “fermarsi davanti a nulla” per far pagare all’ISIS la morte di 13 membri del servizio americano in Afghanistan la scorsa settimana, ha detto lunedì il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Alla domanda da parte di Phil Mattingly della CNN se Biden ha dato personalmente il via libera a un attacco di droni su un veicolo carico di esplosivo che il Comando centrale degli Stati Uniti aveva affermato rappresentava una “minaccia imminente dell’ISIS-K” all’aeroporto di Kabul, Psaki non ha risposto direttamente, ma ha detto che i comandanti hanno le autorità necessarie per effettuare tali attacchi.

“Posso dirvi che il presidente ha chiarito ai suoi comandanti che non dovrebbero fermarsi davanti a nulla per far pagare all’ISIS la morte di quei membri del servizio americano all’aeroporto di Kabul”, ha detto Psaki alla conferenza stampa della Casa Bianca.

“Ovviamente, questi sono terroristi dell’ISIS che hanno ucciso membri delle forze armate statunitensi, e il presidente viene regolarmente informato, ma ha ordinato loro di inseguire e uccidere questi terroristi dell’ISIS che hanno tolto la vita agli uomini e alle donne che servono il nostro paese”, ha detto. aggiunto.