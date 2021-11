Afghanistan. Biden si difende ancora: il ritiro è stata la “decisione logica”. Talebani mantenuto promesse

- Advertisement -

AgenPress – “Stiamo lavorando duramente e il più velocemente possibile per far uscire le persone”, ha detto Biden in un discorso televisivo alla nazione domenica che ha tentato di riformulare la confusione e indicare miglioramenti reali nello sforzo di salvataggio, ma anche proteggersi da possibili inversioni in una difficile situazione di sicurezza tra le minacce terroristiche a Kabul.

“La nostra determinazione a riportare a casa ogni cittadino americano e ad evacuare i nostri alleati afghani è incrollabile”, ha detto il presidente Joe Biden cercando di convincere gli americani che è al comando e comprende il dolore causato da una settimana di caos politicamente dannoso a Kabul scatenato dal suo piano di ritiro dall’Afghanistan pasticcio.

Biden dice di non fidarsi dei talebani. “Stanno cercando legittimità, cercano di capire se verranno riconosciuti da altri Paesi. Finora i Talebani non hanno intrapreso azioni contro le truppe americane e hanno mantenuto quanto promesso, vedremo se quello che dicono si trasformerà in realtà”. Sanzioni al regime? “Dipende dal loro comportamento”. L’alternativa alla fine della guerra era inviare ancora più soldati in Afghanistan. Biden difende la decisione di ritirare i militari americani dal teatro afghano. “Alla fine dei conti, se non avessimo lasciato l’Afghanistan ora, quando l’avremmo lasciato? Tra un anno? Tra dieci?… Non voglio inviare i vostri figli a combattere” e il ritiro è stata la “decisione logica”. Il presidente spiega che finora sono state evacuate “circa 11mila persone, con aerei civili e militari” e l’impegno è quello di portar via dall’Afghanistan i cittadini americani “il prima possibile. Ogni americano che vuole tornare a casa, tornerà a casa”, scandisce. - Advertisement - L’evacuazione dall’Afghanistan è una “operazione incredibile, senza precedenti, ma evacuare migliaia di persone sarà difficile e doloroso, non c’è modo di evacuare senza provare dolore e vedere quelle immagini in tv mi ha spezzato il cuore” dice Biden, ammettendo che la situazione è fluida e “qualcosa potrebbe anche andare storto”. La missione di evacuazione dell’aeroporto di Kabul è “difficile e pericolosa” sottolinea ancora, non nascondendo il rischio che “i terroristi potrebbero approfittare” del fatto che nello scalo della capitale dell’Afghanistan siano concentrati militari Usa e civili. Bisogna “evitare attacchi possibili da parte dell’Isis”, avverte Biden che nello stesso tempo sottolinea: “Sappiamo come i Talebani e l’Isis siano storicamente nemici”. Il presidente ringrazia gli alleati. “Ho sentito i leader di diversi Paesi, come l’Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un grande contributo e un sostegno vitale” alle operazioni di evacuazione da Kabul. “Ringrazio tutti i nostri partner per lavorare in modo così unito” e spiega: “Aiuteremo” l’evacuazione dall’Afghanistan “di cittadini di altri Paesi”, “ne parleremo al G7 martedì”.