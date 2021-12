Afghanistan. Boris Johnson, evacuata maggior parte delle persone, faremo il possibile per le altre

- Advertisement -

AgenPress – La “stragrande maggioranza” delle persone idonee è stata ora evacuata dall’Afghanistan, ha affermato il primo ministro del Regno Unito.

Parlando con le emittenti in visita al quartier generale congiunto permanente nel nord di Londra, dove ha incontrato il personale militare che coordina le operazioni di evacuazione, Boris Johnson ha affermato che circa 15.000 persone sono già state evacuate dalle truppe britanniche.

- Advertisement -

“Nel tempo che ci rimane, che può essere – come sono sicuro che tutti possano apprezzare – abbastanza breve, faremo tutto il possibile per far partire tutti gli altri”,.

Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui quasi 2.000 persone ammissibili al programma di ricollocazione del governo del Regno Unito – l’Afghan Relocation and Assistance Policy (ARAP) – sono ancora in Afghanistan.

Il ministro delle forze armate James Heappey in precedenza ha affermato che il numero effettivo era “potenzialmente la metà” di quello, ma ha ammesso “ci saranno persone in pericolo che non saranno evacuate” prima della scadenza del 31 agosto.

- Advertisement -

Johnson ha anche detto alle emittenti “dobbiamo essere trasparenti sui rischi” del terrorismo all’aeroporto di Kabul.

“Dobbiamo essere realistici su quello che sta succedendo, e apprezzerete che ci sono terroristi della provincia dello Stato islamico Khorasan (IS-K) là fuori.

“Non posso entrare nei dettagli, chiaramente. Ma dobbiamo stare attenti alla sicurezza del nostro personale, ma anche del popolo afghano che sta cercando di uscire”.