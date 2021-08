Afghanistan. Caos all’aeroporto di Kabul, 7 morti. Talebani, colpa degli Usa, non sono capaci

- Advertisement -

AgenPress – Sette persone tra la folla vicino all’aeroporto di Kabul sono morte nella calca mentre cercavano di avvicinarsi allo scalo per lasciare il Paese: lo riporta Sky News, che cita un comunicato diffuso questa mattina dal ministero della Difesa britannico. Il ministero non ha specificato se tutte le vittime siano morte oggi, né ha reso noto le cause dei decessi.

Il caos di questi giorni all’aeroporto di Kabul è colpa degli Stati Uniti: lo ha detto oggi un funzionario talebano. “L’America, con tutta la sua potenza e le sue strutture… non è riuscita a portare l’ordine all’aeroporto. C’è pace e calma in tutto il Paese, ma c’è caos solo all’aeroporto di Kabul”, ha affermato il funzionario, Amir Khan Mutaqi.