Afghanistan. Chiusi la maggior parte degli orfanotrofi. Preoccupa l’altro numero di orfani abbandonati a se stessi

AgenPress – Mentre il numero di orfani e bambini senza sorveglianza è in aumento in tutto l’Afghanistan, i funzionari hanno affermato che solo 9 su 68 orfanotrofi pubblici operano nel paese e che gli orfanotrofi pubblici hanno affrontato molte sfide negli ultimi sei mesi.

Mohammad Yunus Sediqi, capo del dipartimento dei media presso il Ministero del lavoro e degli affari sociali, ha affermato che nel Paese sono aperti 36 orfanotrofi privati. “Attualmente nove orfanotrofi pubblici (governativi) sono aperti e 36 privati. Sono in corso sforzi per riaprire gli orfanotrofi pubblici se c’è un budget per noi”.

Hedayatullah, sei anni, ha perso il padre in un incidente e ha detto che sua madre lo ha lasciato. Hedayatullah ha chiesto ai funzionari di considerare i bambini bisognosi. “Chiedo all’Emirato islamico di prestare attenzione a coloro che sono senza padri e madri, come me”.

“Mio padre era un soldato nell’esercito, è stato martirizzato. Mia madre era malata, è morta di malattia, quindi mio nonno mi ha portato qui, ora mi sento meglio”, ha detto un altro orfano, Hekmatullah.

L’alto numero di orfani è motivo di preoccupazione per il Paese. “Le persone dovrebbero dare una mano, anche le persone a basso reddito. Possiamo fornire loro provviste e vestiti raccogliendo anche 200 afgani”, ha affermato Sayed Massoud, docente universitario ed esperto di economia.

