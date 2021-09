Afghanistan. Cina, in 20 anni di presenza Usa aumento significativo delle organizzazioni terroristiche

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “La guerra in Afghanistan è durata venti anni, e non solo non è riuscita a eliminare la minaccia del terrorismo, ma c’è stato anche un significativo aumento delle organizzazioni terroristiche e dei terroristi stranieri in Afghanistan”.

Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, alla vigilia del ventesimo anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, accusando gli Stati Uniti della situazione attuale in Afghanistan, in cui denuncia un aumento “significativo delle organizzazioni terroristiche” dopo venti anni di presenza militare americana.

“Gli Usa sono gli iniziatori della questione afghana e dovrebbero trarre una lezione profonda”, ha concluso Zhao.