Afghanistan. Conduttrici tv a volto coperto. Talebani: “è ordine di Dio”. Solidarietà dei conduttori

AgenPress – TOLOnews e altri canali TV a Kabul domenica hanno seguito un ordine del Ministero del Vizio e della Virtù relativo alla copertura dei volti delle presentatrici.

Il Ministero del Vizio e delle Virtù ha indicato la domenica mattina come termine ultimo, definendo questo ordine obbligatorio.

Tuttavia, su Twitter TOLOnews ha dichiarato di sostenere che non vi fosse alcuna chiara indicazione riguardo alla copertura dei volti delle presentatrici nei programmi TV nel recente decreto sull’Hijab della leadership dell’Emirato islamico.

Inoltre, TOLOnews ha affermato di “considerare le immagini delle presentatrici in TV come virtuali e non come la presenza effettiva delle donne, e quindi sostiene la sua posizione in merito”.

I conduttori uomini di TOLOnews in solidarietà con le presentatrici sono apparsi in onda indossando mascherine.

Il direttore di TOLOnews, Khpolwak Sapai, ha affermato che il Ministero del vizio e della virtù ha indicato domenica come scadenza finale.

“Ci è stato detto di attuare questa (decisione) entro il tempo stabilito e l’abbiamo fatto oggi. Ma le nostre argomentazioni sono duplici: primo, che nel recente decreto sull’Hijab della leadership dell’Emirato islamico non c’era una chiara indicazione riguardo alla copertura dei volti delle presentatrici nei programmi TV. In secondo luogo, le immagini delle presentatrici in TV sono virtuali e non la presenza effettiva delle donne, e quindi TOLOnews mantiene la sua posizione in merito a questa questione”, ha affermato Sapai.

“Non riesco a respirare né a parlare correttamente: come sarò in grado di eseguire il programma?” ha detto Khatira Ahmadi, una presentatrice di TOLOnews.

“Non eravamo pronti mentalmente e moralmente che cose del genere ci sarebbero state imposte. Gestire tre ore di programmi con una maschera è molto difficile”, ha affermato Sonia Nizai, conduttrice femminile di TOLOnews.

Dopo che l’Emirato islamico è salito al potere, l’attuale governo afghano ha rilasciato ripetute dichiarazioni riguardo alle donne, comprese; la chiusura delle scuole femminili, il divieto alle donne di andare al lavoro, la segregazione delle giornate di studio degli studenti maschi e femmine nelle università, il divieto alle donne di viaggiare, nonché lo scioglimento delle organizzazioni di sostegno alle donne.

“Purtroppo, le sanzioni imposte alle donne afghane colpiscono la nostra contea”, ha affermato Suraya Paikan, analista politico.

Il Ministero del Vizio e della Virtù ha affermato che l’osservazione dell’Hijab è obbligatoria.

“Questa non è la nostra parola, è un ordine di Dio. Coprire il viso fa parte dell’hijab. Ma se il viso non è coperto, non possiamo dire che non sia un’osservazione assoluta dell’Hijab, ma non è una buona osservazione dell’Hijab come dovrebbe essere per le donne”, ha affermato Akif Mahajar, portavoce del ministero.