Afghanistan. Continua la “censura di vasta portata” e la “violenza” contro giornalisti e giornaliste

AgenPress – Human Rights Watch (HRW) lunedì ha affermato che i media in Afghanistan stanno affrontando “censura di vasta portata” e “violenza”, sottolineando che la situazione è molto peggiore nei distretti e nei centri provinciali rispetto a Kabul e ai grandi centri urbani.

Il rapporto di HRW afferma di aver condotto interviste da novembre 2021 e di aver parlato con 24 giornalisti e altri operatori dei media in 17 province. I risultati mostrano che le attività dei giornalisti sono limitate nel paese, limitando drasticamente la cronaca critica.

Secondo HRW, l’uso della violenza contro i giornalisti li ha costretti all’autocensura nelle province. “Molti giornalisti si sono sentiti in dovere di autocensurarsi e di riferire solo dichiarazioni talebane ed eventi ufficiali. Le giornaliste hanno affrontato la repressione più intensa”, ha affermato HRW.

Il rapporto afferma inoltre che circa l’80% delle giornaliste in tutto l’Afghanistan ha perso il lavoro o ha lasciato la professione dallo scorso agosto e centinaia di organi di stampa hanno chiuso. “I giornalisti di ciascuna di queste province hanno affermato che i talebani monitorano attivamente le loro pubblicazioni e li obbligano a condividere il contenuto dei loro rapporti con la Direzione provinciale dell’Informazione e della Cultura prima della pubblicazione”, afferma il rapporto di HRW.

Oltre alle restrizioni, i media afgani stanno affrontando serie sfide finanziarie che è stata anche una delle ragioni principali della chiusura di molti punti vendita.

Alla fine di febbraio, l’Afghanistan Journalists and Media Organizations Federation (AJMOF) ha espresso le sue preoccupazioni sulle sfide economiche che i media devono affrontare, affermando che se non verrà prestata un’attenzione immediata ai problemi finanziari dei media, nessun media rimarrà attivo nei prossimi sei mesi nel nazione.

Giovedì, l’Associazione dei giornalisti indipendenti afgani (AIJA) in una conferenza stampa ha invitato la Banca mondiale a pagare i soldi stanziati per i media nel programma Dastarkahan-e-Milli.

“Nelle ultime due settimane, prima abbiamo perso la Tajala Radio a Maidan Wardak. La sua porta si è chiusa, ha perso i suoi giornalisti e i suoi giornalisti hanno iniziato un lavoro faticoso che non è nemmeno previsto in Afghanistan, e devono andare in Iran e Pakistan”, ha affermato Hujatullah Mujaddidi, capo dell’AIJA.

Tra i rapporti sulle restrizioni ai media, l’Emirato islamico, tuttavia, sostiene di sostenere i media nel Paese. Abdulhaq Emad, capo del dipartimento di pubblicazione del Ministero dell’Informazione e della Cultura, parlando alla conferenza stampa dell’AJMOF, ha affermato che il ministero sta lavorando per risolvere le sfide che devono affrontare i media. “Dobbiamo continuare e rimanere pazienti per sei mesi, solo sei mesi. Usciremo da questa crisi”, ha detto.

Il portavoce dell’Emirato islamico Zabihullah Mujahid, reagendo a rapporti critici simili, ha affermato che l’Emirato islamico si impegna a sostenere i media. “L’Emirato islamico è impegnato per la libertà di stampa. I media hanno anche l’obbligo di rimanere imparziali e rimanere fedeli ai valori religiosi e nazionali”.