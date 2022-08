Afghanistan. Crisi economica. 200.000 persone, comprese mamme e bambini, sono malnutrite

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero della Salute pubblica ha affermato che 200.000 afgani, tra cui donne e bambini, hanno sofferto di malnutrizione nell’ultimo mese nel Paese.

“Nel mese di Asad (agosto) 200.000 persone, comprese le madri, soffrivano di malnutrizione da moderata a grave e alcune di loro sono state curate durante questo periodo”, ha affermato Sharafat Zaman Amarkhil, portavoce del Ministero della salute pubblica.

- Advertisement -

I medici dell’Indira Gandhi Children’s Hospital hanno affermato che questo ospedale ha 20 posti letto per bambini malnutriti, ma ora il numero di pazienti malnutriti è superiore a 30.

“Abbiamo avuto 120 pazienti e in questo momento abbiamo 31 pazienti a letto mentre abbiamo 20 letti, quindi significa che tutti i letti in questo ospedale vengono utilizzati per curare la malnutrizione”, ha affermato Mohammad Arif Hassanzoi, un medico.

“I casi di malnutrizione qui non sono dovuti solo a problemi economici, ma soffrono perché le loro madri non sono istruite e non sanno come nutrire i loro figli”, ha affermato Samsor Zarin, medico.

- Advertisement -

Ma le famiglie dei pazienti hanno affermato che è a causa delle sfide economiche che non possono nutrire i propri figli.

“I bambini hanno bisogno di buon cibo, ma quando il padre non ha un lavoro e si siede a casa non possiamo sfamare i nostri figli”, ha detto Jamila, una madre.

Il ministero della Salute pubblica ha affermato che per prevenire questa malattia dovremmo aumentare i centri di cura da 1.400 al 2026 nel Paese.