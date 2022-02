Afghanistan. Da quando i talebani hanno preso il potere, più di un milione di afghani hanno lasciato il Paese

- Advertisement -

AgenPress – Più di un milione di afghani sono emigrati negli ultimi quattro mesi, secondo il New York Times. La maggior parte dei migranti ha attraversato le aree di confine con l’Iran e il Pakistan

Il capo di un’industria dei trasporti privati ​​ha affermato che circa 4.000 persone si dirigono ogni giorno in Iran.

Mohammad Ayoub, 52 anni, e la sua famiglia di cinque persone stanno viaggiando in Iran.

“I problemi sono evidenti a tutti. C’è povertà, disoccupazione e non c’è opportunità educativa per i giovani”.

“Voglio andare perché voglio che i miei figli, due maschi e due femmine, continuino gli studi in un buon ambiente”.

Ha lavorato per 10 anni presso il Ministero dell’Istruzione Superiore. Ayoubi ha detto che la vita è diventata difficile per lui e la sua famiglia in Afghanistan e, quindi, vuole viaggiare in Iran.

Molti dei viaggiatori nella provincia di Herat, hanno detto i capi dell’industria dei trasporti, sono persone che cercano di attraversare il confine con l’Iran.

Hanno detto che alcuni viaggiano anche in Pakistan. “Ogni giorno portiamo da 3.500 a 4.000 persone da qui (Kabul) alle province di Kandahar, Nimroz e Herat”, ha affermato Ismail Jawanmard Amerkhel, capo di una compagnia di trasporti.

Il New York Times ha affermato che la migrazione di massa ha sollevato allarmi nella regione e in Europa per il ripetersi della crisi migratoria del 2015, quando più di un milione di persone, per lo più siriane, hanno chiesto asilo in Europa.

“Sebbene molti stiano scegliendo di andarsene a causa dell’immediata crisi economica, la prospettiva di un governo talebano a lungo termine – comprese le restrizioni alle donne e i timori di ritorsioni – ha solo aumentato la loro urgenza”, si legge nel rapporto.

I difensori dei diritti dei rifugiati in Iran hanno espresso preoccupazione per lo stato dei rifugiati afgani in Iran.

“I rifugiati afgani in Iran stanno affrontando varie sfide come la mancanza di accesso al lavoro e le carte d’identità dei rifugiati. Un rifugiato rischia sempre di essere rimpatriato”, ha affermato Naqibullah Rasikh, attivista per i diritti dei rifugiati.

L’Emirato islamico ha affermato che sono in corso sforzi per affrontare la crisi economica e umanitaria in Afghanistan.

“Le statistiche dell’Emirato islamico mostrano che tra le 1.500 e le 2.000 persone vanno in Iran dall’Afghanistan ogni giorno”, ha affermato Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

Molti dei migranti che entrano in Iran stanno cercando di attraversare i confini della Turchia e da lì andare in Europa per chiedere asilo.