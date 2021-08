Afghanistan. Diritti umani. Usa pronti a sanzioni contro talebani. Mezzi per evacuare cittadini entro il 31 agosto

- Advertisement -

AgenPress – Gli Usa sono pronti a sostenere domani al G7 l’ipotesi di sanzioni contro i talebani nel caso non rispettino i diritti umani, in particolare quelle di donne e ragazze, secondo fonti della Casa Bianca. Lo stesso Joe Biden nella conferenza stampa di ieri aveva risposto affermativamente ad una domanda su questo tema, spiegando che “dipende dal loro comportamento”.

Nei giorni scorsi il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan era stato il primo ad evocare lo strumento delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei diritti umani ma aveva precisato che gli americani avrebbero illustrato direttamente ai talebani quali saranno “costi o incentivi” per i loro comportamenti e quali sono “le aspettative” di Washington.

Joe Biden discuterà con gli alleati del G7 la scadenza del ritiro dall’Afghanistan, ha detto Sullivan in un briefing alla Casa Bianca.

“Nei giorni che restano, crediamo di avere i mezzi per evacuare i cittadini americani che vogliono lasciare Kabul”, ha aggiunto riferendosi alla scadenza del 31 agosto. Scadenza che resta ancora oggetto di discussione da parte dell’amministrazione Usa, anche nel G7 di domani.