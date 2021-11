Afghanistan. Due membri del Congresso americano a sorpresa a Kabul. Rabbia della Casa Bianca

- Advertisement -

AgenPress – Due membri del Congresso americano, il democratico Seth Moulton ed il repubblicano Peter Meijer hanno raggiunto Kabul su un aereo militare vuoto dopo un volo commerciale che li ha portati negli Emirati, ha spiegato il portavoce del parlamentare democratico, aggiungendo che i due membri del Congresso avevano dichiarato di voler lasciare il Paese solo su un aereo che avesse avuto almeno tre posti liberi e hanno occupato i posti assegnati di solito all’equipaggio.

Lo scrive il Washington Post, citando fonti a conoscenza della questione. “Come membri del Congresso, abbiamo il dovere di fornire una supervisione sul ramo esecutivo”, hanno fatto sapere, rispondendo alle critiche. “Abbiamo condotto questa visita in segreto, parlandone solo dopo la nostra partenza, per ridurre al minimo il rischio e i disagi per le persone a terra, e perché eravamo lì per raccogliere informazioni, non per fare tribuna”, hanno sottolineato i due parlamentari. Fonti hanno riferito della rabbia al dipartimento di Stato e alla Casa Bianca che non erano stati avvertiti della missione e che hanno dovuto distrarre forze sul campo per fornire sicurezza e informazioni ai due. Secondo la stampa, il Pentagono ne è venuto a conoscenza quando l’aereo con i due parlamentari a bordo era già in volo per Kabul.

La visita è avvenuta mentre i funzionari statunitensi hanno lavorato per aumentare il ritmo dei voli di evacuazione e l’arrivo senza preavviso di politici statunitensi nel mezzo di una zona di guerra avrebbe allontanato risorse e personale scarsi dalla missione di evacuazione, specialmente in mezzo a una persistente minaccia terroristica da ISIS-K e altri gruppi che cercano di prendere di mira le forze americane e della coalizione.

In una lettera che è stata inviata ai membri della Camera martedì mentre i membri del Congresso erano in Afghanistan, secondo una fonte vicina alla cronologia, la presidente della Camera Nancy Pelosi – senza fare esplicito riferimento al viaggio – ha scoraggiato i legislatori dal visitare il paese, sostenendo che tale viaggio “distoglierebbe inutilmente le risorse necessarie” dagli sforzi di evacuazione.

“Scrivo per ribadire che i Dipartimenti della Difesa e dello Stato hanno chiesto ai membri di non recarsi in Afghanistan e nella regione durante questo periodo di pericolo”, ha scritto il democratico della California. “Garantire l’evacuazione sicura e tempestiva delle persone a rischio richiede la piena concentrazione e attenzione delle squadre militari e diplomatiche statunitensi sul campo in Afghanistan”.