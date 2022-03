Afghanistan. Ente benefico impartisce lezioni gratuite ad oltre 200 studentesse e studenti

- Advertisement -

AgenPress – Il capo della Tabasum Charity Foundation ha affermato che nell’ultimo anno ha fornito opportunità educative gratuite a studenti maschi e femmine che non possono permettersi di andare a scuola.

“Il 95% degli studenti sono orfani, senzatetto e membri di famiglie povere che non possono permettersi di andare a scuola o di procurarsi il proprio materiale educativo”, ha affermato Abdullah Hemmati, capo della Tabasum Charity Foundation.

- Advertisement -

Nel frattempo, gli studenti chiedono all’Emirato islamico di consentire alle studentesse oltre la prima media di andare a scuola.

“Voglio continuare i miei studi, ma non so se i talebani ce lo permetteranno o meno. Chiediamo all’Emirato islamico di aprire le scuole il prima possibile”, ha detto Maryam, una studentessa.

“Vorrei diventare un medico in futuro per curare la mia gente o i miei pazienti”, ha detto Nazanin, uno studente.

- Advertisement -

“Non potevo permettermi le tasse in altre scuole e voglio studiare qui e diventare un ingegnere in futuro”, ha detto Amir Hussein, uno studente.

Il capo della Tabassum School ha affermato che oltre a educare gli studenti in base al curriculum del paese, la fondazione insegna anche agli studenti in classi educative come matematica, inglese e computer.

“Il curriculum (nazionale) viene insegnato qui. Oltre a queste materie, insegniamo anche matematica, inglese o materie informatiche insieme ad altre materie”, ha affermato Mohammad Taher Haidari, preside della Tabassum School.

In precedenza, la fondazione gestiva due panetterie che distribuivano pane gratuito ai bisognosi in due parti della parte occidentale di Kabul.