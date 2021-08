Afghanistan. Evacuate in Italia oltre 2mila persone (1988 afghani). 1500 militari impegnati

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Dall’inizio delle operazioni di salvataggio dei profughi dall’Afghanistan, è 24 il numero totale di voli Kabul-Kuwait e Kuwait-Roma effettuati dalle forze armate italiane. Al momento risultano evacuate dall’Afghanistan 2.047 persone (di cui 1988 afghani). In Italia sono giunti finora in 1.394, di cui 211 che sono previsti in arrivo a Fiumicino nelle prime ore di domani.

Un altro C130 volerà verso Kabul per evacuare altri cittadini afghani, spiega una nota della Difesa. Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono circa 2.100 i cittadini afghani tratti in salvo e circa 1100 quelli trasferiti in Italia. La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze), comandato dal Generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono circa 1500 i militari italiani del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul.