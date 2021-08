Afghanistan. Genitori disperati che consegnano i loro figli. La commozione e il pianto dei militari

- Advertisement -

AgenPress – Genitori disperati bloccati in Afghanistan continuano a fare di tutto per portare i loro figli fuori dal paese.

È emerso un altro video che mostra un bambino che viene passato dalla massa di persone fuori dall’aeroporto internazionale di Hamad Karzai a un soldato americano.

Nel filmato, catturato dall’attivista per i diritti umani Omar Haidari, il soldato si sporge dal filo spinato in cima a un muro e solleva il neonato dalle braccia di un uomo sottostante, prima di consegnarlo ai suoi commilitoni.

In una dichiarazione, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha confermato che il bambino visto nel video è stato successivamente “portato in una struttura di cure mediche in loco” e curato da professionisti medici.

Per fortuna, il bambino è stato poi riunito con suo padre all’interno dell’aeroporto.

Questo non è il primo caso di genitori afgani che si separano dai loro figli nella speranza di garantire la loro sicurezza.

“È stato terribile. Le donne gettavano i loro bambini sul filo spinato, chiedendo ai soldati britannici di prenderli. Alcuni sono rimasti intrappolati nel filo”, ha detto un ufficiale del Regno Unito a Sky News questa settimana.

“Le madri erano disperate, venivano picchiate dai talebani. Hanno gridato: ‘Salva il mio bambino’ e ci hanno tirato addosso i bambini ”, ha detto un altro ufficiale.

“È stato terribile quello che è successo. Alla fine della notte non c’era un uomo tra noi che non piangesse”.

Migliaia di persone si sono radunate fuori dall’aeroporto di Kabul per tutta la settimana, nel disperato tentativo di fuggire dal Paese mentre i talebani prendono il controllo. Molti hanno i documenti di cui hanno bisogno , incluse, in alcuni casi, le carte verdi, che garantiscono loro la residenza permanente negli Stati Uniti.