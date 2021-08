Afghanistan. Ghani, fuggito per evitare bagno di sangue. I Talebani hanno vinto…..

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Nel nome di Dio, il misericordioso. Cari compaesani! Oggi, mi sono imbattuto in una scelta difficile; dovrei affrontare i talebani armati che volevano entrare nel palazzo o lasciare il caro paese che ho dedicato la mia vita a proteggere e proteggere gli ultimi vent’anni. Se ci fossero ancora innumerevoli connazionali martirizzati e avrebbero affrontato la distruzione e la distruzione della città di Kabul, il risultato sarebbe stato un grande disastro umano in questa città da sei milioni. I talebani ce l’hanno fatta a rimuovermi, sono qui per attaccare tutti i Kabul e gli abitanti di Kabul Per evitare l’emorragia, ho pensato che fosse meglio uscire”.

Lo ha affermato il presidente afghano Ashraf Ghani in una dichiarazione pubblicata su Facebook.