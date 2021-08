- Advertisement -

AgenPress – Sono ancora tra i 60 mila e gli 80 mila gli americani e afghani che hanno lavorato per gli Usa ancora in attesa di essere evacuati da Kabul. Circa 10 mila – secondo Cbs News – sarebbero cittadini statunitensi, anche se finora l’amministrazione di Joe Biden non ha voluto fornire una stima di quanti americani devono ancora essere portati fuori dall’Afghanistan. Gli Usa hanno evacuato 9.000 persone da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale.