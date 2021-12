Afghanistan. Guida suprema Talebani chiede al governo di difendere duramente la Sharia

- Advertisement -

AgenPress – Hibatullah Akhundzada, guida suprema dei Talebani ha chiesto al nuovo governo di difendere la legge sulla sharia nel suo primo messaggio da quando il movimento è salito al potere. “Assicuro a tutti i connazionali che i rappresentanti lavoreranno duramente per sostenere le regole islamiche e la legge della sharia nel Paese”, ha affermato in un comunicato stampa in inglese.

Il mullah Abdul Ghani Baradar, co-fondatore dei talebani, negoziatore con gli Usa a Doha e capo politico in pectore degli studenti coranici, sarà il vice leader del nuovo governo a Kabul, ha annunciato il portavoce Mujahid in conferenza stampa.

Come ministro degli Esteri è stato nominato Amir Khan Muttaqi, già negoziatore a Doha con gli Stati Uniti e membro del governo durante il primo Emirato islamico nella seconda metà degli anni Novanta fino al 2001 come ministro dell’Informazione e della Cultura.