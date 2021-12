Afghanistan. Guterres (Onu). “Una catastrofe umanitaria incombe” nel Paese

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso “grave preoccupazione” per quella che ha definito “l’aggravarsi della crisi umanitaria ed economica” in Afghanistan mentre il paese è entrato in quella che ha definito “una nuova fase”.

“Una catastrofe umanitaria incombe” in Afghanistan. “Oggi, quasi la metà della popolazione dell’Afghanistan – 18 milioni di persone – ha bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere”,

- Advertisement -

“La prossima settimana, rilasceremo i dettagli dei bisogni umanitari più immediati e dei requisiti di finanziamento nei prossimi quattro mesi in un Flash Appeal per l’Afghanistan”, ha detto, aggiungendo che esorta gli Stati membri a “scavare a fondo” per il popolo afghano. “Li esorto a fornire finanziamenti tempestivi, flessibili e completi”.