Afghanistan. Herat, vietato alle ragazze delle classi 7-12 andare a scuola

AgenPress – Alle studentesse di Herat delle classi 7-12, a cui è stato permesso di partecipare alle lezioni, è stato detto di rimanere a casa poiché l’Emirato islamico chiudeva le scuole secondarie e superiori per le ragazze in tutto l’Afghanistan.

Herat era l’unica provincia in cui le studentesse al di sopra del 6° anno potevano frequentare le scuole per il primo e il secondo giorno dell’anno scolastico, ma le porte delle scuole erano chiuse per loro il terzo giorno.

Le studentesse di Herat hanno affermato di essere diventate disperate per la chiusura delle scuole. Le sorelle Zainab e Shakila hanno detto di essere rimasti molto delusi quando è stato detto loro di rimanere a casa.

“Siamo andate a scuola per chiedere al nostro vice preside degli insegnanti. Ci ha detto che non possiamo più continuare la nostra istruzione”, ha detto Zainab.

“Quando abbiamo letto i discorsi del profeta Maometto (PBSL), tutti suggerivano studi per gli esseri umani non per un genere specifico”, ha spiegato Shakila.

La chiusura delle scuole di Herat segue la decisione dell’Emirato islamico mercoledì scorso di impedire alle studentesse delle classi 7-12 di andare a scuola nonostante un precedente annuncio dell’attuale governo afghano che concedeva l’indennità per la riapertura di tutte le scuole per studenti maschi e femmine in tutto il nazione.

“Quando ci hanno detto che non potevamo studiare e tornare a casa, mi sono sentita terribile e delusa”, ha detto Amina.

Il divieto delle ragazze dalle scuole ha subito forti reazioni a livello nazionale e internazionale.

Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione ha dichiarato di aver inviato all’ufficio del Primo Ministro un piano sulla sorte delle studentesse delle classi 7-12.