Afghanistan. I talebani continuano a ritardare la riapertura delle scuole femminili

AgenPress – Il Fondo internazionale di emergenza per l’infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) ha espresso preoccupazione per la chiusura delle scuole per le studentesse oltre il sesto anno, affermando che oltre un milione di bambini si trova ad affrontare un futuro incerto.

L’organizzazione ha chiesto ai donatori internazionali di continuare a sostenere l’istruzione per le ragazze.

“Siamo in una scuola elementare per ragazze (a) a sud di Kabul, e siamo qui per inviare un messaggio molto chiaro al mondo alla comunità dei donatori: non rinunciare all’istruzione per le ragazze in Afghanistan. Queste ragazze che studiano nelle scuole primarie sono la speranza di questo Paese e hanno bisogno del nostro aiuto ora”, ha affermato Paloma Escudero, Direttore dell’UNICEF per la comunicazione globale e l’advocacy.

“In una sola settimana, più di 50 ragazze e ragazzi hanno perso la vita in una serie di atroci gravi violazioni dei diritti in Afghanistan”.

Ha anche affermato che la violenza contro i bambini, in tutte le sue forme, deve cessare ora.

Nel frattempo, il ministero dell’Istruzione ha dichiarato che le scuole per ragazze delle classi 7-12 saranno riaperte nel prossimo futuro.

“L’UNICEF ha promesso di aiutare il Ministero dell’Educazione a fornire gli stipendi degli insegnanti. Inoltre, il denaro confluirà in conti che impediranno l’esistenza di falsi insegnanti”, ha affermato Aziz Ahmad Riyan, portavoce del Ministero dell’Istruzione.

Le studentesse al di sopra del sesto anno sono state private dell’istruzione dalla scorsa settimana di marzo.

Nel frattempo, gli insegnanti hanno espresso frustrazione per il ritardo nei loro pagamenti.

“Privare le ragazze dall’istruzione e chiudere le loro scuole hanno influenzato anche il governo perché ha lavorato su come riaprire le scuole, ma devono ancora trovare una soluzione. Chiediamo all’Emirato islamico di riaprire le scuole femminili il prima possibile”, ha affermato Omarzada, insegnante.

“L’Emirato islamico ha promesso di pagare gli stipendi di tutti gli insegnanti ogni mese, ma non siamo stati pagati adeguatamente negli ultimi mesi”, ha detto Samra, un’insegnante.