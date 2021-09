Afghanistan. I talebani “coprono” le studentesse. Camicione lungo, volto e capelli coperti. Classi divise

- Advertisement -

Agenpress – Nuove regole talebane per le donne che frequentano college e università private in Afghanistan. Dovranno indossare l’abaya (sorta di camicione) e coprire capelli e volto con il niqab. Le classi dovranno essere separate in base al sesso o almeno divise da una tenda.

Lo hanno ordinato i talebani con un lungo documento emesso dall’autorità educativa che prevede anche che le studentesse debbano avere insegnanti donne oppure, se ciò non fosse possibile, “uomini anziani” di buon carattere.

“Alle università è richiesto assumere insegnanti donne per le studentesse”, si legge nel decreto secondo il quale uomini e donne devono usare entrate e uscite separate. Se non fosse possibile trovare insegnanti donne, gli istituti dovranno “utilizzare insegnanti maschi anziani che abbiano un buon curriculum di comportamento”.

Le studentesse dovranno inoltre finire le lezioni cinque minuti prima dei maschi per non mescolarsi ad essi e dovranno restare nelle aule fino a quando gli studenti maschi non avranno lasciato l’edificio. Il documento è stato diffuso alla vigilia della riapertura, prevista per domani, delle università private.