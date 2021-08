Afghanistan. I talebani distruggono la statua di un eroe sciita che aveva combattuto contro di loro

- Advertisement -

AgenPress – I talebani hanno fatto saltare in aria la statua di un leader della milizia sciita che aveva combattuto contro di loro durante la guerra civile in Afghanistan negli anni ’90, secondo le foto circolate sui social media, e come riporta LaPresse/AP. La statua raffigurava Abdul Ali Mazari, un capo della milizia ucciso dai talebani nel 1996. Mazari era un leader della minoranza etnica hazara dell’Afghanistan, gli sciiti che erano stati perseguitati sotto il precedente governo dei talebani sunniti.

La statua si trovava nella provincia centrale di Bamyan, dove i talebani hanno fatto saltare in aria anche due enormi statue di Buddha di 1.500 anni scolpite in una montagna nel 2001, poco prima dell’invasione guidata dagli Stati Uniti che li ha cacciati dal potere. I talebani hanno affermato che i Buddha violavano il divieto di idolatria imposto dall’Islam.