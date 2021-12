Afghanistan. I talebani hanno giustiziato il fratello dell’ex vicepresidente Amrullah Saleh

- Advertisement -

AgenPress – I talebani hanno ucciso il fratello di Amrullah Saleh a Panjhsir senza permettere ai membri della famiglia di seppellire il corpo.

La notizia della morte del fratello di Amrullah Saleh, Rohullah Azizi, è arrivata venerdì tra le notizie di una massiccia escalation tra i talebani e il Fronte della Resistenza del Nord nel Panjshir. Si ritiene che il fratello maggiore di Amrullah Saleh stesse lasciando il Panjshir poiché a molti residenti del Panjshir è stato permesso sia dal Fronte della Resistenza che dai talebani di lasciare l’area poiché gli scontri dovrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Ma i leader talebani hanno identificato Rohullah come il fratello di Amrullah Saleh e gli hanno sparato.

“Hanno giustiziato mio zio”, ha detto Ebadullah Saleh, aggiungendo: “Lo hanno ucciso ieri e non ci hanno permesso di seppellirlo. Continuavano a dire che il suo corpo doveva marcire”.

Non si sa ancora dove si trovino Amrullah Saleh e Ahmad Massoud. Una foto di un combattente talebano in posa con le pistole davanti a dei libri è stata diffusa sui social media, sostenendo che questo è lo stesso posto da cui Amrullah Saleh ha recentemente rilasciato una dichiarazione video in cui affermava di essere ancora nel Panjshir.

Mentre il Fronte della Resistenza è risoluto ad annunciare il proprio governo parallelo, l’ambasciatore del governo afghano deposto in Tagikistan ha detto mercoledì che sia Massoud che Amrullah Saleh sono nel Panjshir e non sono fuggiti in Tagikistan, contrariamente a quanto affermato dai talebani.