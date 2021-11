Afghanistan. Il grido di dolore delle donne, “rischiamo ad uscire o fare qualsiasi altra cosa”

- Advertisement -

AgenPress – Negli ultimi 10 giorni, una serie di vittorie talebane su dozzine di capoluoghi di provincia ha avvicinato le donne afgane a un passato che volevano disperatamente lasciarsi alle spalle.

Pashtana Durrani, fondatrice e direttrice esecutiva di Learn, un’organizzazione no profit focalizzata sull’istruzione e sui diritti delle donne, ha affermato di aver esaurito le lacrime per il suo paese.

“Ho pianto così tanto che non ci sono più lacrime nei miei occhi da piangere. Stiamo piangendo la caduta dell’Afghanistan da un po’ di tempo. Quindi non mi sento molto bene. Al contrario, mi sento molto senza speranza”.

Durrani ha detto di aver ricevuto messaggi di testo da ragazzi e ragazze, che disperavano che anni di studio fossero “tutti per niente”.

Ha detto che i talebani continuavano a parlare dell’istruzione delle ragazze, ma non avevano definito cosa significasse. Si ipotizzano studi islamici, ma “e l’educazione di genere? E l’educazione professionale?” lei chiese. “Se ci pensi, ti rende senza speranza perché non c’è risposta per questo.”

Lunedì, in scene caotiche all’aeroporto di Kabul, afghani disperati hanno scalato un ponte aereo nel tentativo di imbarcarsi su aerei fuori dal paese. Ma per molti milioni di persone non c’è scampo.

La donna a Kabul che domenica ha passato ore in banca ha detto che anche se riuscisse a trovare un volo, senza visto non ha nessun posto dove andare. L’unica altra opzione era restare dentro e sperare di evitare di attirare l’attenzione.

“Uscire o fare qualsiasi altra cosa può rischiare la nostra vita”, ha detto.

Mentre gli Stati Uniti e gli alleati hanno evacuato i membri del personale, Patricia Gossman, direttore associato per l’Asia presso Human Rights Watch, ha esortato le forze internazionali a non abbandonare l’Afghanistan.

“Molti, molti non possono uscire e avranno un grande bisogno sia di assistenza umanitaria urgente che di altri servizi essenziali come l’istruzione”, ha affermato. “Ora è il momento sbagliato per i donatori di dire: ‘Oh, abbiamo finito ora in Afghanistan.'”

Le donne di tutto il paese vivono nella paura dello stesso bussare alla porta che Najia ha sentito il mese scorso. Sua figlia, Manizha, ha detto che non è più tornata a casa dalla morte della madre. Non esce per niente all’aperto.

“I talebani non lasciano uscire nessuna donna senza un parente maschio. Gli uomini sono gli unici autorizzati a uscire. Possono andare a lavorare”.

“Se ho bisogno di qualcosa, come dovrei ottenerlo? È una punizione. Non è l’Islam. Si definiscono musulmani. Non è giusto che puniscano le donne”.