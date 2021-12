Afghanistan, il peggior paese per i bambini. Senza scuola, costretti a lavorare e chiedere elemosine

- Advertisement -

AgenPress – Il numero di bambini afgani che non frequentano la scuola ma sono impiegati in lavori pericolosi è aumentato in tutto il Paese.

Parlando con TOLOnews, la maggior parte dei bambini ha affermato di essere gravemente delusa dal proprio futuro.

- Advertisement -

Molti bambini afghani devono lavorare per aiutare finanziariamente le loro famiglie.

Mohammad è uno dei bambini che dice di aver perso la speranza per il suo futuro. Cerca nei bidoni della spazzatura per strada per trovare legna da ardere o lattine da rivendere.

“Raccolgo lattine di cola, bevande energetiche e legna da ardere. Con questo tempo freddo, non abbiamo niente in casa, Dio ti benedica, se puoi aiutarmi”, ha detto Mohammad.

- Advertisement -

L’estrema povertà delle famiglie afghane spinge molti bambini a svolgere vari lavori pericolosi per trovare cibo per le loro famiglie.

La povertà induce molti bambini ad abbandonare la scuola.

“Mi siedo a lato di questa strada per lucidare le scarpe alla gente. Sento così freddo che non vengono molte persone”, ha detto Basko, una ragazza seduta a lato della strada.

La condizione dei bambini afghani non è migliorata nonostante il flusso di miliardi di dollari da molte agenzie in Afghanistan.

“I problemi dei bambini aumentano ogni giorno ed è fonte di preoccupazione. Si prevede che i talebani lavorino a piani per evitare una crisi umanitaria ed economica in un momento così critico”, ha affermato Maryam Maarouf, attivista per le donne ei bambini.

Nel frattempo, i funzionari dell’Emirato Islamico hanno affermato che il governo ha in programma di migliorare le condizioni dei bambini.

“Nei settori dell’economia e dell’istruzione, l’Emirato islamico ha molti piani per fornire buone opportunità di istruzione per una nuova generazione, in particolare per i bambini”, ha affermato Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

L’Afghanistan è considerato il peggior posto dove essere un bambino, poiché 4 milioni di bambini non vanno a scuola e 2 milioni lavorano come bambini lavoratori, secondo le stime delle organizzazioni internazionali.