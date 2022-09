Afghanistan. Isis rivendica attentato suicida contro ambasciata russa a Kabul. 6 morti

- Advertisement -

AgenPress – L’Isis ha rivendicato l’attentato suicida contro l’ambasciata russa a Kabul nella quale 6 persone, tra cui due dipendenti russi, sono rimaste uccise.

Un combattente dell’Isis “si è fatto esplodere con il suo giubbotto suicida durante un raduno di dipendenti russi” vicino all’ambasciata, ha dichiarato il gruppo jihadista in un comunicato diffuso tramite i canali Telegram. Le autorità afghane invece hanno affermato che l’attentatore voleva farsi esplodere tra la folla in fila alla sezione consolare per ottenere il visto, “ma è stato individuato e ucciso dalle guardie prima di arrivare al proprio obiettivo. Gli spari hanno comunque causato l’esplosione”.